ப்ரமோவை பார்த்து தாமரைக்கு வித்தியாசமாக வாழ்த்து சொன்ன அண்ணாச்சி... இதுதான் காரணமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய ப்ரமோக்களில் தாமரையின் குடும்பத்தின் வருகை ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உணர்ச்சிகரமான தருணத்தை பார்த்து தாமரை மட்டுமல்லாமல் அவருடைய ரசிகர்களும் குதூகலித்து வருகின்றனர்.

ப்ரமோவில் தாமரையின் நடவடிக்கையைப் பார்த்து இமான் அண்ணாச்சி கமெண்ட் அனுப்பியுள்ளார்.

மகனைக் கண்டு குளிர்ந்து போன தாமரை...போட்டியாளர்களை வாயடைக்க வைத்த 'குட்டி தாமரை’

English summary

Iman Annachi has sent a comment after watching Thamarai's action in the promo.The arrival of Thamarai selvi' family in today's promos has aroused the interest of the fans.