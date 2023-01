அறத்தை பிக் பாஸ் மேடையில் தேட முடியாது.. அசீம் கூறிய காரணம்..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

தான் ஜெயித்தது தான் அறம் ஜெயித்தது என்று கூறி வந்த அசீம் முதல் முறையாக அறத்தை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் தேட முடியாது. அதை அரசியல் மேடையில் தான் தேட முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் ஜெயித்ததும் அறம் ஜெயித்ததும் ஒன்றுதான் என்று அசீம் ஆரம்பத்தில் கூறி வந்தார்.

விக்ரமன் மற்றும் கமல் கூறியது போல கடைசியில் அறம் தான் ஜெயித்திருக்கிறது என்று கூறி வந்த அசீம் தற்போது அறத்தை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் தேட முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மாற்றி மாற்றி பேசும் அசீமுடைய வீடியோவை நெட்டிசன்கள் பலர் சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்த்து மீம்ஸ்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

தப்பான அர்த்தத்தில் பெண்களிடம் விளையாடினேனா? லைவில் உண்மையை நிரூபித்த அசீம்.. குவியும் கருத்துக்கள்

English summary

After Bigg Boss Tamil Season 6, Azeem initially said that he won and Aram won the same thing. As Vikraman and Kamal said, Aram has finally won, Azeem has now said that Aram can't be found inside the Bigg Boss house. Many netizens are posting memes on social media.