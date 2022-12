இனியாவின் சூழ்ச்சியில் மாட்டிய கோபி... அவமானப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்ட ராதிகா.. எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியா தன்னை ராதிகா அடிக்க வந்ததை கோபி இடம் போட்டு கொடுக்க கோபி ராதிகாவை தனியாக அழைத்து அட்வைஸ் கொடுக்கிறார்.

ராதிகா மீதி இருக்கும் கோபத்தில் இனியா செய்யும் செயல்களை பார்த்து கோபத்தில் ராமமூர்த்தி இனியாவை திட்டுகிறார். தாத்தாவின் எதிர்பாராத செயலால் இனியா அதிர்ச்சியாகிறார்.

Baakkiyalakshmi serial, Gopi calls Radhika alone and gives advice to Iniya to tell Gopi that Radhika came to beat her.Ramamurthy scolds Iniya in anger seeing what Iniya is doing while Radhika is still angry. Iniya is shocked by her grandfather's unexpected action.