புதியதாய் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி பழிதீர்த்த ராதிகா.. கடைசியில் பாக்யாவுக்கே வில்லியாக மாறிய மாமியார்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகா ஏரியா செகரட்டரி எலக்ஷனில் தன்னை தோற்கடித்து தனக்கு சவால் விடும் தோணியில் பேசிய பாக்கியாவை பழி தீர்த்து இருக்கிறார்.

பாக்யாவுக்கு ராதிகா ஒரு பக்கம் கேண்டீன் ஆர்டரை கேன்சல் செய்து அதிர்ச்சியை கொடுக்க வீட்டிற்கு வந்த இடத்தில் ஈஸ்வரியும் தன்னுடைய பங்குக்கு பாக்யாவை திட்டி தீர்க்கிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi serial, Radhika blames Baakkiya for defeating her in the area secretary election and challenging her in Radhika.Ishwari also scolds Baakkiyalakshmi for her part where Radhika comes home to shock Baakkiya by canceling the canteen order.