ராதிகாவிடம் பாக்கியாவை பற்றி பேசி மாட்டிக்கொள்ளும் கோபி.. வில்லியாக மாறிய வர்ஷினி.. கதறி அழும் எழில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவிடம் பாக்யாவை பற்றி பேசி கோபி வம்பில் மாட்டி இருக்கிறார்..

அமிர்தா வீட்டிற்கு சென்ற எழிலுக்கு அமிர்தாவின் குடும்பத்தினர் பல அதிர்ச்சியை கொடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி இருக்கின்றனர். திருமணத்தைப் பற்றி இனி வீட்டில் பேசக்கூடாது என்று அமிர்தாவின் குடும்பத்தினர் பேசியதை கேட்டு எழில் குழப்பத்தில் இருக்கிறார்

English summary

In Baakkiyalakshmi serial, Gopi is caught in a tumult by talking to Radhika about Baakkiya.After Amritha's visit home, Amritha's family gave many shocks and kicked her out of the house. Egil is confused hearing Amritha's family saying that they should not talk about marriage anymore at home