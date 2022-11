இனியாவுக்கு சாதகமாக மாறிய கோபி... அதிர்ச்சியில் ராதிகா செய்த செயல்.. பாக்யாவின் எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி இடம் இனியா உங்களுக்கு நான் முக்கியமா இல்லை ராதிகா முக்கியமா? என கேட்ட கேள்விக்கு கோபி எனக்கு எப்போதுமே இனியா தான் முதலில் முக்கியம் அதற்கு பிறகு தான் யாரும் என்று சொன்ன சொல்லை கேட்டு ராதிகா அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

பாக்கியாவிற்கு அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் தற்போது புதிய காண்ட்ராக்ட் கிடைத்திருக்கிறது. இனி பாக்கியா அதிரடியான முடிவுகளை எடுக்கப் போகிறார்.

English summary

Gopi's role in Baakkiyalakshmi serial Iniya is I important to you or is Radhika important? Radhika is shocked to hear that Gopi said that Iniya is always important to me first and then nobody else.A new contract has now arrived at a time when Baakkiya has been facing successive problems. Now Baakkiya is going to take drastic decisions.