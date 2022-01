கோபியால் கண்ணீர் வடிக்கும் தந்தை.. இனி பாக்கியலட்சுமியில் நடக்கப்போகும் அதிரடி திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்யலட்சுமி சீரியலின் இன்றைய ப்ரமோ ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை கூட்டியுள்ளது.

கோபியின் திடீர் செய்கையால் அவருடைய தந்தை கண் கலங்கியபடி எடுக்கப்போகும் அதிரடி முடிவு கதைக்கு திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது.

English summary

Today's promo of Bakkiyalakshmi serial has raised expectations among the fans.The turning point in the story is the action decision that Kobe's abruptly takes to make his father's eyes glaze over.