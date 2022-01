மணக்கோலத்தில் கோபி, ராதிகா.. சீரியல் என்றாலும் ஒரு நியாயம் வேண்டாமா..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் திடீர்திருப்பம் ரசிகர்களின் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பலபேர் பார்க்கும் சீரியலில் இப்படி ஒரு கதைக்களம் தேவையா என்று நெட்டிசன்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

The sudden return of the Bakkiyalakshmi serial has caused confusion among the fans.Netizens have been questioning whether such a story line is needed in a popular serial.