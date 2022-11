பாக்கியாவுக்கு போன் செய்த கோபி.. கோபத்தில் ராதிகா எடுத்த திடீர் முடிவு.. அடுத்த திருமணம் ரெடி!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபி, பாக்யாவுக்கு போன் செய்து மிரட்டி கொண்டிருப்பதை பார்த்து காண்டான ராதிகா எடுத்த திடீர் முடிவால் கோபி புலம்பி கொண்டிருக்கிறார்.

போஸ்ட் மேன் இடம் தன்னுடைய வீட்டில் கோபி என்றால் யார் என்று தெரியாது என்று கோபியின் அப்பா சொன்னதை கேட்டு கோபமான கோபி புது ரேஷன் கார்டு எடுப்பதற்காக புது பிரச்சனையை தொடங்கி இருக்கிறார்.

English summary

Bhakkiyalakshmi serial, Gopi is lamenting over Radhika's sudden decision after seeing Gopi calling and threatening Bhakkiya. After hearing Gopi's father telling the postman that he doesn't know who Gopi is in his house, Gopi is angry and starts a new problem to get a new ration card.