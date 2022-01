மாணவனாக மாறியிருக்கும் பாலாஜி.. முரட்டு பையன் எக்ஸாம் ஹாலில் இப்படியா?? ஆச்சிரியத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் பாலாஜி தற்போது ஸ்கூல் பையனாக மாறியிருக்கும் கெட்டப்பை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

அத்தனை கேமரா முன்னாடியே மிரட்டுவார் இப்போ அமைதியாக மாறிவிட்டாரே எப்படி என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

காசு..துட்டு..மணி..மணி.. பணத்தை கூட்டும் பிக் பாஸ்...அலைபாயும் ஒருவரின் மனது

English summary

Fans are shocked to see that Bigg Boss Balaji has now turned into a school boy.Fans have been questioning how he could have become so quiet now that so many cameras are threatening the front.