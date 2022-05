எங்க பார்த்தாலும் என்னத்தான் கூப்பிடுறாங்க... ஃபரீனா அலப்பறைகள்

Television

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் வில்லி நடிகை ஃபரீனாவிற்கு ரசிகர்கள் ஏராளம். திட்டி தீர்த்துவிடுவார்கள். அவரை எல்லோரும் விழாவிற்கு வருமாறு கூப்பிடுகிறார்களாம். அட நிஜத்தில் இல்லைங்க எல்லாம் ரீல்ஸ்க்காக பேசிய வசனம்தான்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா நிறைய திருப்பங்களுடன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் டாக்டர் வெண்பா என்ற வேடத்தில் நடிக்கும் ஃபரினா ஆசாத், ஏற்கனவே திருமணமானவர் என்று தெரிந்திருந்தும், தான் விரும்பும் பாரதியை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல வில்லத்தனங்களை செய்து வருகிறார்.

பாரதியையும் கண்ணம்மாவையும் பிரித்து வைத்து அவர் ஆடும் வில்லத்தனங்கள் அப்பப்பா. இது போல ஒரு வில்லி இனி பிறந்து வர வேண்டும் என்று பேசுகின்றனர் சின்னத்திரை ரசிகர்கள்.

Farina azad reels: (ஃபரீனா ஆசாத் ரீல்ஸ் வீடியோ) Bharathi Kannamma serial Villy actress Farina azad has a lot of fans. Everyone invites him to come to the ceremony. Well, at least I didn't go down without explaining myself first.