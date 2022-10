ரிசல்ட்டில் பாரதிக்கு ஏமாற்றம்.. வெண்பாவின் புது திட்டம்.. இந்த முறையும் இப்படியே முடிச்சிட்டாங்களே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் முடிவடைய இன்னும் ஒரு சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் வெண்பா புது பிளான் போட்டிருக்கிறார்.

பாரதி முழுவதுமாக நம்பிக் கொண்டிருந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வழக்கம் போல இன்றும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்து விட்டது.

மீண்டும் மீண்டும் ஏமாறும் பாரதிக்கு கண்ணம்மா கொடுத்த அதிரடி பலரும் எதிர்பார்த்ததுதான்.

மாறாத சிரிப்பு குறையாத ஸ்டைல் ...பாரதிகண்ணம்மா நடிகரை பார்த்து உருகும் ரசிகர்

English summary

Venba has made a new plan as the first part of Bharthikannamma serial is only a few days away. The test result which Bharthi was fully confident in has disappointed as usual.