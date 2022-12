கண்ணம்மாவை சந்தித்த வெண்பா... மீண்டும் வில்லனாக மாறிய பாரதி.. கடைசியில் எதிர்பாராத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் நீதிமன்றத்தில் பாரதியும் கண்ணம்மாவும் வெண்பாவை சந்தித்து இருக்கின்றனர்.

வெண்பா கண்ணம்மாவிடம் மீண்டும் தன்னுடைய வில்லத்தனத்தை காட்டுகிறார்.

நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கேசில் பாரதி கடைசியில் கண்ணம்மாவை பிரிவதாக கூறுகிறார்.

கடைசி நேரத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் விஜயகாந்தின் திரைப்பட கதை.. கவனிச்சிங்களா?வேற வழி இல்லையாம்

English summary

Bharthi Kannamma serial Bharthi and Kannamma meet Venba in the court.Venba again shows his villainy to Kannamma.in the divorce case in the court, Bharthi finally says that she will divorce Kannamma.