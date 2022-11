பாரதியின் திருமணத்தை நிறுத்திய கண்ணம்மா..காண்டான வெண்பா எடுத்த முடிவு.. சூப்பராக முடிச்சிட்டாங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இன்று பாரதி வெண்பாவின் திருமணத்தை கண்ணம்மா தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார்.

பல பேர் முன்னிலையில் பாரதியை குடும்பமே ரவுண்டு கட்டி திட்டி தீர்த்து இருக்கின்றனர்.

திருமணம் நின்று விட்டதால் வெண்பா எடுத்த முடிவுதான் இந்த சீசனின் சிறப்பான முடிவாக இருக்கிறது.

English summary

Kannamma has stopped Bharthi Venpa's marriage today in Bharthi Kannamma serial. In front of many people, the family is roundly scolding Bharthi. Venba's decision is the best decision of this season because the marriage is stopped.