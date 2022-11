வீட்டை விட்டு கிளம்பிய பாரதி.. மீண்டும் வில்லியாக மாறிய வெண்பா.. கடைசியில் எதிர்பாராத கதை முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் ரிசல்ட் தெரிந்து கொள்வதற்காக பாரதி டெல்லிக்கு கிளம்பி செல்கிறார்.

தன்னுடைய அப்பா யார் என்று உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஹேமாவிடம் வெண்பா கண்ணம்மாவை பற்றி தவறாக பேசியதால் வெண்பாவின் தலையில் கல்லை தூக்கி எறிந்து இருக்கிறார்.

ராபர்ட் அந்த பிரபலம் அனுப்பி "இதுக்குத்தான்" பிக்பாஸ் வந்தாரா? மொத்த உண்மையையும் கூறிய ரட்சிதா கணவர்

English summary

Bharathi Kannamma Serial November 22nd Episode (பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 22ஆம் தேதி எபிசோட்) :Bharthi leaves for Delhi to find out the DNA test result in Bharthi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV. Venba throws a stone on Hema's head because she spoke badly about Kannamma to Hema who came out of the house to know the truth about who is her father.