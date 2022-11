வெண்பாவிற்கு திருமணம்! பாரதிக்கு குடும்பத்தினர் கொடுத்த தண்டனை..இந்த மாதிரி முடிவை எதிர்பார்க்கலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியின் செயலை கண்டு ஹேமா மற்றும் லட்சுமி அவரை வெறுத்து ஒதுக்கி விட்டனர்.

பாரதியின் குடும்பத்தினர் கடைசியில் எடுத்த முடிவால் பாரதி கதி கலங்கி போயிருக்கிறார்.

இந்த பிரச்சனையிலும் வெண்பாவை, தான் திருமணம் செய்து கொள்ள தயார் என்று ரோஹித் முடிவெடுத்த நிலையில் அவருக்கே அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார் வெண்பா.

வெண்பாவின் கேரக்டரை தெரிந்து கொண்ட பாரதி... கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே முடிச்சிட்டாங்க

English summary

Hema and Lakshmi hate Bharthi after seeing her actions in the Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV. Bharthi is distraught by the final decision taken by Bharthi's family. Even in this problem, Venba has shocked her as Rohith has decided that he is ready to marry Venba.