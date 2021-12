பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் நண்பனுக்காக விஜய் செய்த செயல்... குளிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விஜய் பார்த்து வருவதாக அவருடைய நண்பனின் மனைவி கூறியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் அவருடைய நண்பனுக்காக விஜய் செய்த செயல் அனைவரையும் ஆச்சரியம் அடைய வைத்துள்ளது.

சஞ்சீவ் மனைவியின் வார்த்தைகளை கேட்டு நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கலாய்க்க தொடங்கி விட்டார்கள்.

சஞ்சீவின் அக்கா இவர் தான்... எதிர்பார்க்காத இறப்பு.. அக்கா மகளுக்கு தந்தையாக மாறிய சஞ்சீவ்

English summary

His friend's wife said that Vijay was watching the Big Boss show.Vijay's action for his friend inside the Big Boss house has taken everyone by surprise.