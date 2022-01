காதை கிழிக்கும் அளவிற்கு அலறல் போட்ட பிரியங்கா..காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரியங்கா அலறல் சத்தத்தில் ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள் .

ஒருவழியாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து நடந்துவிட்டது என்று தற்போது ப்ரமோவை பார்த்த ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Fans are stunned by Priyanka's screams on the Bigg Boss show.Fans who have seen the promo right now are saying that it has somehow happened in anticipation of the fans.