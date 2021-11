தாமரை கெட்டவார்த்தை பேசிவிட்டார்..பாவனியின் அடுத்த குற்றச்சாட்டு...இந்த சண்டை முடியாதா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நாட்டின் பெரிய சண்டைகள் தீர்ந்தால் கூட தாமரை மற்றும் பாவனியின் சண்டை தீராதா?? என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் சிரித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்து ரசிகர்கள் இனி பிரச்சனை இல்லை என்று நினைத்த கொஞ்ச நேரத்திற்குள் நாங்கள் அப்படி எல்லாம் இல்லை என்று நிரூபித்து விட்டார்கள்.

அதுவும் பாவனி செய்யும் செயல் அவருடைய ரசிகர்களை எரிச்சலடைய வைத்து வருகிறது என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The problem is increasing day by day due to Lotus and Bhavani's differences during the week on Bigg Boss. Netizens are still crying out for a solution even after the panchayathu was placed in kamal's presence.