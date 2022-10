படிக்கவில்லை என விட்டு சென்ற மனைவி! நான் இறந்த பிறகாவது என் குழந்தையிடம்.. கதறி அழுத ராபர்ட் மாஸ்டர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ராபர்ட் மாஸ்டர் தன்னுடைய மனைவி குழந்தையை நினைத்து கதறி அழுது இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு தான் வருவதற்கு ஆன உண்மை காரணம் என்ன என்பதை கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் ராபர்ட் மாஸ்டர் கூறியிருக்கிறார்.

தன்னுடைய மகளுக்கு தான்தான் அப்பா என்பதே தெரியாது என்று உருக்கமாக அவர் பேசி அழுது இருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Bigg Boss show, Robert Master is crying for his wife and child. In the story telling task, Robert Master has told the real reason why he came to the Bigg Boss show. He is talking and crying warmly that his daughter does not know that he is the father.