பொருட்களை உடைத்த போட்டியாளர்கள்..உறுதியாக வெளியேற கோரிக்கை வைத்த ஜிபி முத்து.. நாளை வெளியேற்றம்..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் ஜிபி முத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறி வீட்டிற்கு சென்று விடுவதாக தொடர்ந்து பிக் பாஸ் இடம் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்.

இன்று பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் போட்டியாளர்கள் பொருட்களை உடைத்து சேதப்படுத்திய நிலையில் கண் கலங்கியபடி தனியாக அமர்ந்திருந்த ஜி.பி முத்து மீண்டும் தன்னுடைய தம்பியை வரச் சொல்லி அவரோடு சென்று விடுவதாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: GP Muthu, who is a contestant in the sixth season of Bigg Boss, has been asking Bigg Boss to leave the show and go home. Today, GP Muthu, who was sitting alone in the Bigg Boss house looking confused as the contestants broke and damaged things, has again asked his younger brother to come and go with him.