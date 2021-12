கடைசி டாஸ்க்.. டிக்கெட்டை தட்டி தூக்கிய போட்டியாளர்..இவருக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வாரம் முழுக்க நடைபெற்ற டிக்கெட் டு ஃ பினாலே டாஸ்க் வெற்றியாளருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

வெற்றிபெற்ற போட்டியாளருக்காக தான் ஆரம்பத்திலிருந்து போட்டிகள் பிஸிக்கலாக இல்லாமல் இருந்ததா??என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Congratulations to the winner of the Ticket to Finale Task held throughout this week.Fans have been questioning whether the matches were not physical from the start just for the winner.