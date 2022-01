வேலை செய்றவங்க கடைசிவரைக்கும் வேலைதான் செய்யனுமா..தாமரையின் கேள்வி... இதுக்கு யார் காரணம்??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தலைவர் பதவி இல்லை என்றாலும் வீட்டில் அனைவரும் சமமாக வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் தாமரைச்செல்வி.

தாமரையின் செல்வியின் கருத்தை கேட்ட ரசிகர்கள் போட்டியாளர்கள் இப்படி மாறியதற்கு யார் காரணம் என்று எதில் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

கொடுமை படுத்துறாங்கப்பா...கொந்தளிக்கும் தாமரை...காரணம் ஆண் போட்டியாளர்கள் தானா??

English summary

Thamaraiselvi has expressed the view that everyone in the house should do equal work even though the chairman is not in office.Fans who have listened to the opinion of Thamarai have been raising questions as to who the contestants are and why they have changed so much.