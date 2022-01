இன்னும் ஒரு வாரம் தான்...என்ன ஆச்சரியம் நடைபெற போகிறதோ?? கமலின் உள்குத்து பேச்சு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ப்ரமோ எப்போது வரும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கமல் உள்குத்து பேச்சு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த வாரம் எலிமினேஷனில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படுமா?? என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

பிப்ரவரி 14- இல் கோவா சட்டசபை தேர்தல்.. வாக்கு எண்ணிக்கை மார்ச் 10!

English summary

Kamal's entry has caused confusion for fans who were expecting when the promo would come.Will there be any change in Elimination this week ?? That fans have been asking questions.