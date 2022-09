பிக் பாஸ் அபிஷேக்கும் தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர்க்கும் கருத்து மோதல்... இது என்ன புது கதை..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தற்போது பட்டிமன்ற பேச்சாளராக கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக ரசிகர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்.

ரவீந்திரனோடு போட்டி போடும் போட்டியாளர் பிக் பாஸ் புகழ் அபிஷேக் என்று கூடுதல் தகவலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சும்மாவே இருவரும் மணிக்கணக்கில் பேசுவார்கள் இப்போது போட்டி என்று வந்துவிட்டால் எப்படி எல்லாம் பேசப் போகிறார்களோ தெரியவில்லை என்று ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

அடக்கடவுளே கடைசியா ரவீந்தர் பயந்த மாதிரியே நடந்துடுச்சே.. ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

English summary

Fans are saying that this is going to be on a different level when they see Ravindar, who was talking about Abhishek Raja on the Bigg Boss show, talking face to face with him. Not only that, the topic for the board is the path of the youth, heartache. Ravindar is there to speak. Abhishek Raja is denying this saying that it is not all but the internet.