பிக் பாஸ் ஓடிடி:பத்தி வச்சவங்களையும்,வத்தி வச்சவங்களையும்..புது விளக்கம்,எதிர்பார்ப்பை கூட்டும் கமல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விரைவில் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கான ப்ரமோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

முதல் ப்ரமோவில் நிகழ்ச்சிக்கானா முழு விளக்கத்தையும் கமல் கொடுத்துள்ளார்.

Corona Vaccine: பஸ்களில் பயணம் செய்ய 2 டோஸ் தடுப்பூசிகள் கட்டாயம்.. அறிவிக்குமா தமிழக அரசு?

English summary

Bigg Boss Ultimate :The promo for the upcoming Bigg Boss show on Disney Hotstar has just been released.Kamal has given the full description of the show in the first promo.