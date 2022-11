"ராபர்ட்க்காக அப்படி யாரும் செய்யாதீர்கள்” இனி இதுதான் சரி! ரட்சிதாவின் கணவர் வெளியிட்ட திடீர் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதாவின் கணவர் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

யாரும் எதிர்பார்க்காத நிலையில் தன்னுடைய மனைவியான ரட்சிதா கூறிய அதே பதிலை தினேஷ் கூறி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு அறிவுரை கூறி ரசிகர்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Rachitha's husband, who is a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6, has now posted a video on social media that has received a lot of attention from fans.Unexpectedly, Dinesh gave the same answer as his wife Rachitha and advised Robert Master who is on Bigg Boss and appealed to the fans.