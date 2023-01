எல்லாமே முடிந்த பிறகு கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சிய போட்டியாளர்கள்.. கடைசியில் கூறிய அந்த வார்த்தை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 104 ஆவது நாளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்றைய முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த சீசனில் இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் மூன்று போட்டியாளர்களும் தங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு நன்றியை கூறி தங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஏற்கனவே நேற்றோடு வாக்கு செலுத்துதல் முடிவடைந்து இருக்கும் நிலையில் இன்று இவர்கள் தங்களுக்கு வாக்கு செலுத்துமாறு கேட்டிருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is on its 104th day. Today's first promo has been released. All the three finalists this season have thanked their fans and asked them to vote for them.The fact that they have asked to vote for them today while the voting has already ended yesterday has raised questions among the fans.