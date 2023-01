முதல்முறையாக ஷிவின் வெளியிட்ட வீடியோ.. பாராட்டி பாசத்தைக் காட்டும் நடிகைகள்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு முதல் முறையாக ஷிவின் தனக்கு ஓட்டு அளித்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவடைந்து ஒரு வாரம் கழித்து முதல் முறையாக ஷிவின் வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தான் இதுவரைக்கும் தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறாததற்கு ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்.

ஷிவின் வெளியிட்ட வீடியோவிற்கு சின்னத்திரை நடிகைகளான ஸ்ரீதேவி, நேகா போன்ற பலர் பாராட்டி இருக்கின்றனர்.

A week after the end of Bigg Boss Tamil Season 6, Shivin has released a video for the first time.He apologized to his fans for not thanking them till now.Many small screen actresses like Sridevi and Neka have praised the video released by Shivin.