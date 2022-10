எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு பிறகு இப்படி செஞ்சது இவங்கதான்..உருக்கமாக பேசிய ஜிபி முத்து..எகிறும் லைக்குகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ஜி பி முத்து பேசியது தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் அதிகமாக பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

எப்போதுமே வெள்ளந்தியான பேச்சால் அனைவரையும் கவர்ந்து வரும் ஜிபி முத்து தற்போது தன்னுடைய மனதில் இருப்பதை அப்படியே பேசி அனைவரையும் கவர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சக போட்டியாளர்கள் செய்ததை புகழ்ந்து பேசிய ஜிபி முத்துவிற்கு லைக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu: who is participating in the sixth season of Bigg Boss, is currently being praised by fans on social media. GP Muthu, who always impresses everyone with his eloquent speech, is now impressing everyone by speaking exactly what is on his mind. GP Muthu, who praised what his fellow contestants did in the Bigg Boss show, is getting more likes.