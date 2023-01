பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 கிராண்ட் பினாலே: விக்ரமனுடைய வெற்றி நழுவியதற்காக கண்ணீரோடு பதிவிட்ட நடிகர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் பினாலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த ஆறாவது சீசனின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் தேர்வாகி இருக்கிறார்.

ரன்னராக விக்ரமனும் அவரைத் தொடர்ந்து ரன்னர் அப் ஆக ஷிவினும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் விக்ரமனுக்கு டைட்டில் கிடைக்கவில்லை என சின்னத்திரை நடிகர் ராகவேந்திரன் என்கிற புலி சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு ஒன்றே வெளியீட்டு தன் உடைய கண்ணீர் வார்த்தைகளை பதிவு செய்து இருக்கிறார்.

கிராண்ட் பினாலே: முதலிடத்தை நழுவ விட்டு இரண்டாவது ரன்னர் அப் ஆன ஷிவின்.. மாற்றத்திற்கான காரணம்

English summary

The grand finale of Bigg Boss Tamil Season 6 is underway.Azeem has been selected as the title winner of this sixth season.Vikraman has been selected as the runner and Shivin as the runner up after him.In this situation, Vikraman did not get the title, but small screen actor Raghavendran has recorded his tearful words on social media.