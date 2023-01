பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 கிராண்ட் பினாலே:ஷிவனுக்கு கிடைத்த எதிர்பாராத வரவேற்பு..நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கிராண்ட் பினாலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

எதிர்பாராததை எதிர்பாராதங்கள் என்று சொல்கின்ற பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் இருந்து டைட்டில் ஜெயிப்பார் என நினைத்திருந்த ஷிவின் இரண்டாவது ரன்னர் அப் ஆக வந்திருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் ஷிவினை பிக் பாஸ் கிராண்ட் பினாலே மேடைக்கு அழைத்து செல்வதற்காக நான்காவது சீசனின் டைட்டில் வின்னர் ஆரி வந்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் டைட்டில் ஜெயிக்க போகிற "அந்த" நபருக்கு 50 லட்சம் மட்டும் இல்லையாம்? வெளியான தகவல்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Finale: The Grand Finale of Bigg Boss Tamil Season 6 is underway.In Bigg Boss Tamil season 6, where the unexpected is called the unexpected, Shivin, who was expected to win the title from the beginning, has come as the second runner up.At this stage, the title winner of the fourth season, Aary, has come to take Shivin to the Bigg Boss Grand Finale stage.