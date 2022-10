பிக் பாஸ் 6: முதல் நாமினேஷன் ப்ராசஸ்..போட்டுக் கொடுக்கும் போட்டியாளர்கள்.. ஜி பி முத்து செய்த செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் ஆறாவது சீசன் நிகழ்ச்சியில் முதல் வார நாமினேஷன் இன்று தொடங்கி இருக்கிறது.

போட்டியாளர்கள் இந்த வாரம் யாரை நாமினேசன் செய்யப் போகிறார்கள் என கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைத்தவர் இல்லை என்று இவர்கள் மற்றவர்களை போட்டு கொடுத்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் 6 போட்டியாளரை குறித்து பாலாஜி முருகதாஸ் மறைமுகமாக வெளியிட்ட ட்வீட்.. ஓ... இது..அது இல்ல?

English summary

The first week of Bigg Boss Tamil sixth season nomination has started today. The contestants are commenting on who they are going to nominate this week.