தனலட்சுமியை பிடித்து தள்ளிய அசீம்.. இதை யாராவது கவனிச்சீங்களா? என்ன நடிப்புடா சாமி..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் என்று 18 வது நாளில் முதல் ப்ரோமோ வில் அசீம் தனலட்சுமியை பிடித்து தள்ளியதை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

நேற்று வரை மனிதநேயம் பற்றி பேசிய அசீம் இப்படி எல்லாம் செய்யலாமா என்று பலர் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

டாஸ்க்கில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக போட்டியாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்து தள்ளுவதை பார்க்கும் போது இன்று தரமான செய்கை இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 On the 18th day of the Bigg Boss show, Azeem grabbed and pushed Dhanalakshmi in the first promo. Netizens are making a fuss. Till yesterday, many people are raising questions whether Azeem, who talked about humanity until yesterday, could do such a thing.Today seems to be standard practice as competitors jostle and push each other to win the task.