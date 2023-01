கிராண்ட் பினாலே: முதலிடத்தை நழுவ விட்டு இரண்டாவது ரன்னர் அப் ஆன ஷிவின்.. மாற்றத்திற்கான காரணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் பினாலே தொடங்கி இருக்கிறது.

தற்போது ஆறாவது சீசனில் ரன்னர் அப் போட்டியாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

முதலிடத்தில் வெற்றியாளர் ஆவார் என எதிர்ப்பாக்கப்பட்ட ஷிவின் ரன்னர் அப் ஆக தேர்வு செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியேறி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Finale: The grand finale of Bigg Boss Tamil season 6 has started.Currently, there are reports that the runner-up contestant has been selected in the sixth season.There are reports that Shivin, who was expected to be the first winner, has been selected as the runner up.