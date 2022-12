இரண்டு எவிக்ஷன், சீக்ரெட் அறைக்கு செல்ல இருக்கும் அந்த போட்டியாளர்... இணையத்தில் லீக்கான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் 2 போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்று கமல் ஏற்கனவே கூறி இருந்த நிலையில் அதைக் குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அசீம் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால் அவரை வைத்து போட்டியாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் இந்த முறை பிக் பாஸ் அணியினர் செய்யப் போகிறார்களாம்.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6: While Kamal had already said that 2 contestants will be evicted this week in Bigg Boss Tamil season 6, the information is spreading on the internet.There are reports that Azeem will be ousted this week in a way that no one expected. But this time the Bigg Boss team is going to shock the contestants with him.