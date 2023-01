பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 டைட்டிலை வென்ற அசீம்.. கடைசியில் இன்ப அதிர்ச்சி.. எதிர்பாராத ஓட்டுக்கள்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் அசீம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் கடைசியில் ரசிகர்கள் அவரை அதிகமாக ரசித்ததன் வெளிப்பாடு தற்போது வெற்றியை அடைந்திருக்கிறார்.

எதார்த்தமான ஒரு மனிதனாக நான் இருக்கிறேன் எந்த இடத்திலும் கோபம் வந்தாலும் அதை காட்டி விட்டு பின்பு மறந்து மன்னிப்பு கேட்கும் மனநிலை இருக்கிறது என்பதை அடிக்கடி கூறி ரசிகர்களையும் அதே வார்த்தையை அசீம் கூற வைத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் அசீம் வின்னர் ஆகவும், விக்கிரமன் ரன்னர் ஆகவும், ஷிவின் செகண்ட் ரன்னர் அப் ஆகவும் தேர்வாகி இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்து இருக்கிறது.

Bigg Boss Tamil Season 6 Title Winner: Azeem has become the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6. Although Azeem has been involved in controversies since the beginning of the Bigg Boss show, in the end he has achieved success due to fans liking him more. Azeem kept the fans saying the same thing by saying that often.