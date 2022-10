சத்தமே இல்லாமல் கவனம் ஈர்த்து வரும் பிக்பாஸ் மூன்று போட்டியாளர்கள்.. செம பிளான் பண்ணி இருக்காங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் துவங்கி சில நாட்களே ஆன நிலையில் வீட்டிற்குள் சின்ன சின்ன களோபரங்கள் நடந்து வந்தாலும், சத்தமே இல்லாமல் மூன்று போட்டியாளர்கள் மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்று வருகின்றனர்.

அழகாகவும் அமைதியாகவும் வலம் வருகின்ற இந்த மூன்று போட்டியாளர்களளும் பெரிய அளவிற்கு பிரபலமாக இல்லாமல் இருந்தாலும்,அவர்களது நடவடிக்கைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவனம் பெற்று மக்களிடம் அவர்களுக்கான ஆதரவை கூட்டி வருவதாக பலர் கூறி வருகின்றனர்.

பரபரவென இறங்கிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை.. 'வசூல்?’ தமிழகம் முழுவதும் 30 அரசு அலுவலகங்களில் அதிரடி ரெய்டு!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Although it has been a few days since the start of Bigg Boss, there have been small rumors going on inside the house, but the three contestants are getting welcome among the people without any noise. Although these three gracefully and quietly crawling contestants are not hugely popular, many say that their actions are garnering some attention and rallying public support for them.