அசல் கோளாறுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த தனலட்சுமி..அட்வைஸ் பெயரில் சக போட்டியாளர்கள் செய்த மோசமான செயல்

சென்னை: நிகழ்ச்சியில் அசல் கோளாறு செய்த செயலுக்கு எதிராக தனலட்சுமி சண்டை போட்டு குரல் கொடுத்திருக்கிறார்.

அசல் கோளாறுவை வா போ என்று யாரும் கூப்பிடக் கூடாதாம் ஆனால் அவர் மட்டும் அனைவரையும் ஆன்ட்டி பெரியம்மா என்று கிண்டல் செய்வாராம்.

உருவ கேலி செய்ததை குறித்து தனலட்சுமி கொதித்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் சக போட்டியாளர்கள் அவரிடம் வந்து பொறுமையாக இருக்கச் சொல்லி அட்வைஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ்க்காக இவ்வளவு பெரிய உண்மையை தனலட்சுமி மறைத்து இருக்கிறாரே..தன் வாயாலே உளறி மாட்டிக் கொண்டார்

English summary

Bigg Boss 6 Tamil : Dhanalakshmi has raised her voice against the act of original disorder in the show. No one should call the original disorder come and go but she alone will tease everyone as Aunty Periyamma. But fellow contestants come to him and advise him to be patient