ஐயோ! விக்ரமனுக்கு என்ன ஆச்சு!? கதறி அழும் போட்டியாளர்கள்.. இந்த வாரம் வெளியேறுவது இவர்தானாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் வெளியான முதல் பிரமோவில் விக்ரமன் நிலைமையை பார்த்து சக போட்டியாளர்கள் கதறி அழுகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் டிவி டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் போட்டியாளர்கள் இரண்டு டிவி சேனலாக போட்டி போட்டு வருகின்றனர் .

இந்த டிவி அந்த டிவி என இரண்டு டிவி சேனல்களுக்கு இடையே போட்டியாளர்களுக்குள் வாக்குவாதங்களும், பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது.

அடுத்த கண்டெண்ட்க்கு ரெடியான பிக் பாஸ் டாஸ்க்..

English summary

Bigg Boss season 6 tamil show in the first episode released in the show Vikraman's condition fellow contestants are crying. The TV task is going on this week in Bigg Boss show. The contestants are competing as two TV channels. Arguments and problems are happening between competitors between two TV channels like this TV and that TV.