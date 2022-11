டார்கெட் செய்யப்படும் இரண்டு போட்டியாளர்கள்.. எதிர்பார்க்காத நாமினேஷன்..இந்த முறை வெளியேறுபவர் இவரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறு நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் எலிமினேஷன் செய்வதற்காக நாமினேஷன் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வார போட்டியாளர்கள் பலரும் தனலட்சுமி மற்றும் ஜனனியை டார்கெட் செய்து எலிமினேஷன் செய்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே ரசிகர்கள் சிலர் தனலட்சுமி மீது கோபத்தில் இருக்கும் நிலையில் தற்போது போட்டியாளர்களும் அவருடைய பெயரை அதிகமாக நாமினேஷன் செய்து வருவதால் இவர்தான் இந்த வாரம் வெளியேறுவாரா? என்று எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் 6: மீண்டும் பிக் பாஸா ஜிபி முத்து கூறிய தகவல்கள்... சம்பள விஷயத்தில் இப்படி ஒரு ட்விஸ்டா!?

English summary

Bigg Boss Tamil Season six Nomination is going on for elimination this week.Many contestants this week are targeting Dhanalakshmi and Janani for elimination.While some fans are already angry with Dhanalakshmi, will she be the one to leave this week as the contestants are also nominating her name more and more? There is an expectation that.