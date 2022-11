என் மகள் பிக் பாஸ்க்குள் செய்தது, தப்பு தான்! ஷெரினாவை பற்றி அவருடைய அப்பா கூறிய ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் ஷெரினாவை பற்றி அவருடைய அப்பா பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ஷெரினா தன்னுடைய முடிவில் தெளிவாக இருப்பார். ஆனால் அவரைப் பற்றி தவறாக பல மீம்ஸ்கள் வெளியாகி வருகிறது. அது பார்க்கும்போது மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Fans are sharing a video of Sherina's father talking about Bigg Boss Season 6 Tamil as a contestant. Sherina will be clear about her decision. But many wrong memes are being released about him. He is saying that it is difficult for the mind to see it.