நிரூப்க்கு இனி இடமே இல்லை, நோ பார்க்கிங் கொடுத்த அபிராமி.. காதலை நினைவுபடுத்தி அழவைத்த சினேகன்

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் காதலர் தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இது நம்ம ஆளு எனும் டாஸ்க் வைத்து போட்டியாளர்களுக்குள் இருக்கும் காதலை பிக்பாஸ் சிறப்பாக வெளிக்கொண்டுவர பிளான் செய்திருக்கிறார்.

பிக்பாஸ் சொன்ன ஒரு வார்த்தை..கையெடுத்து கும்பிட்டு கதறும் போட்டியாளர்கள்..ஒரு வாரத்திற்குள்ளேயா??

English summary

Valentine's Day is being celebrated in a big way at the Bigg Boss Ultimate event.With the task of being our man, Bigg Boss has planned to bring out the best in the rivals.