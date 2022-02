கேம் விளையாட வந்தீங்களா..ஆக்கி திங்க வந்தீங்களா?? சரமாரியாக கேள்வி கேட்ட பாலா..காரணம் இதுதானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் சக போட்டியாளர்களை பற்றி பாலா பேசியது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

ஏற்கனவே பாலா யாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க மாட்டார் என்ற ஒரு பேச்சு இருக்கும் நிலையில் தற்போது பேசிய பேச்சு அதை நிரூபிக்கும் வகையில் தான் இருக்கிறது.

Bala’s talk about fellow contestants on the Bigg Boss Ultimate show has come as a everyone.While there is already talk that Bala will not give respect to anyone, the current talk is just to prove it.