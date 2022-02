ஓப்பனா முகத்துல மார்க் போட்ட போட்டியாளர்கள்...அவர்கிட்ட மட்டும் யாரும் போகலையே.. அவ்ளோ பயமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது வாரத்தில் ஓபன் நாமினேஷன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முகத்தில் மார்க் போட்டு போட்டியாளர்கள் நாமினேசன் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

The Open Nomination has been placed in the second week of the Bigg Boss Ultimate show.Competitors are making nominations by putting a mark on the face.