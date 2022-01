பிக்பாஸ் அல்டிமேட் :வந்துட்டேன்னு சொல்லு..மீண்டும் களமிறங்கும் அபிநய்..திறமையை நிரூபிப்பாரா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் அபிநய் போட்டியாளராக அறிமுகமாகிறாராம்.

இதுவரைக்கும் அபிநய்க்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த ரசிகர்கள் தற்போது மீண்டும் இவருடைய என்ட்ரிக்கு வரவேற்பு கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Ultimate contestant: Abhinay makes his debut as a contestant on the Bigg Boss Ultimate show that airs on Hotstar.Fans who have been supporting Abhinav till now are now welcoming his entry again.