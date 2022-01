பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: இறுதியாக கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள்... 14 பேருமே வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜனவரி 30ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்களின விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 14 போட்டியாளர்கள் களமிறங்க இருக்கின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Ultimate contestants Details of the attending the show, which starts on January 30, have now been released.There are 14 contestants bang on the show.