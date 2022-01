பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: கடைசி நேரத்தில் மாற்றப்பட்ட விதிமுறைகள்.. இதுவும் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி தொடங்க இன்னும் ஒரு சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் கடைசி நேரத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் ஒளிபரப்பு நேரம் தற்போது மாற்றப்பட்டதால் ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டமாக தான் இருந்து வருகிறது.

English summary

With just a few more days to go before the Bigg Boss Ultimate show starts, some changes have been made at the last minute.The show has seemed a bit unfocused in recent episodes of Bigg Boss Ultimate.