வனிதா செஞ்சா மட்டும் தப்பா??.. ரவீந்திரனை வம்பிழுக்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்து கொண்ட தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரனை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சில வருடங்களுக்கு முன்பு வனிதாவை பற்றி பேசிய ரவீந்தர் இப்போது செய்தது சரியா? ? என தற்போது நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ரவீந்திரருக்கு ஆதரவாக அவருடைய ரசிகர்களும் நெட்டிசன்களுக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens are making fun of producer Ravindra, who is married to small screen actress Mahalakshmi. Ravindra who talked about Vanitha a few years ago is right now? ? Netizens are currently expressing their opinions on social media.