விட்டுறாதீங்க அப்பு விட்டுறாதீங்க... கை கட்டுப்போட்டு கலவரப்படுத்திய பிக் பாஸ்

oi-V Vasanthi

சென்னை: கையிற்றை கையில் பிடித்தபடி புது டாஸ்க் கொடுத்து போட்டியாளர்களை மிரட்டி விட்டது பிக்பாஸ்.

இந்த வாரம் தலைவர் பதவிக்கான போட்டிகள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

கையிற்றை விடாமல் பிடித்து தலைவர் பதவியை ஜெயிக்கப்போவது யார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த வாரம் என்ட் கார்ட் போட்ட பிக் பாஸ்...கடைசியில் மாட்டியது இவர்தானா??!!

English summary

Big Boss intimidated competitors by giving them a new task of holding gloves in their hands.This week's competition for the chairmanship has attracted fans.